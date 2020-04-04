Рудковская поделилась подробностями сдачи нового теста на коронавирус

Москва, 4 апреля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская последовала примеру коллег и сдала тест на коронавирус. Для этого ей не пришлось покидать пределы дома.

Рудковская показала подписчикам новый китайский экспресс-тест, который за несколько минут способен показать результат. У продюсера он оказался отрицательным. Она поделилась подробностями процедуры.

Звезда уточнила, что для его прохождения не нужно тратить много времени и ждать скорую помощь. Достаточно только поместить каплю крови из пальца в специальное отверстие на тесте и добавить сыворотку, а затем наблюдать, какие полоски появятся.

«Очень удобно, как тест на беременность. Очень продвинутый, им сейчас пользуются в Китае, Южной Корее. Теперь можно ни о чем не беспокоиться, особенно о том, что можно кого-то заразить», — рассказала она.

Коронавирусная инфекция охватила уже более 170 стран, его жертвами стали около 59 тысяч человек, свыше миллиона заболели. С каждым днем становится известно о новых случаях заражения, в том числе о заболевании известных личностей.

Например, COVID-19 заразились певец Лев Лещенко, вернувшийся с гастролей в Америке и Канаде, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, а также министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Как передает Infox.ru, COVID-19 обнаружили у голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В субботу появились сообщения о заражении американской певицы Pink. Звезда вместе с сыном сдала анализы и получила положительный результат. Первые симптомы коронавируса у нее и ее ребенка появились две недели назад.