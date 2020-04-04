Блогера-«порохобота» жестоко избили ветераны АТО

На днях один из известных украинских блогеров-русофобов Святослав Носов, известный под никами «Горький Лук», «Горе Луковое» и другими, попал в неприятность — его сильно избили «ветераны АТО». Формально причинами экзекуции стали хвастовство блогера о том, как он «храбро воевал в Донбассе», а также ссора в Сети с одним из местных «атошников». Реальной же причиной избиения, по мнению корреспондента Федерального агентства новостей, стало падение остатков уважения к порохоботам в украинском обществе, а также их полная человеческая деградация.

Великая неравная битва в Бориславе

О том, что порохобот Носов изрядно «получил по рогам» прямо возле своего дома, написали в своем аккаунте члены «Союза ветеранов АТО города Борислава». Они сообщили, что были вынуждены хорошенько проучить зарвавшегося блогера за то, что он в своих постах неоднократно оскорблял власти городка Борислав. А также за то, что обкладывал в Сети матами местных жителей, пытавшихся его приструнить.

«Сначала к дому блогера «Горький Лук» Степкина пришел оскорбленный «ветеран АТО», которого тот назвал «фальшивым героем», и пообещал «вывести на чистую воду». А затем туда же подтянулись его собратья-военные, жаждавшие спросить «известного блогера-ветерана» на счет его участия в боевых действиях в Донбассе, — сообщили сами бывшие военные. — Когда Степкин вышел к нам из парадной, то оказался абсолютно пьяным, в полностью неадекватном состоянии. Едва выйдя из дверей, он начал обкладывать нас всех матюками, посылать и угрожать «стереть в порошок».

Чтобы успокоить неадекватного порохобота, его, как сообщили «атошники», «немного потыкали ладонями в лицо». Вместо того, чтобы броситься в бой, мужественный «блогер-ветеран» Святослав Степкин неожиданно расплакался и начал размазывать выступившую из носа кровь по своему лицу руками. После чего разместил в своих аккаунтах несколько постов с рассказом о «неравной битве с 12 разъяренными «рагулями-солдафонами», которые избили его ногами до потери сознания».

«Теперь отважный блогер жалуется на всю Украину про то, как «на западе страны его ни за что ни про что жестоко побили 12 человек». И просит у всех «помощи та защиты». Вот скажите — мужик он или баба? Похоже, этот персонаж готов на все, чтобы лишний раз хайпануть», — написали в аккаунте нв Facebook удивленные «ветераны».

Они же дотошно выяснили, что Степкин, выдававший себя за «пропахшего порохом «ветерана АТО», на самом деле никогда не был на передовой. То есть оказался обычным вруном.

«В конце 2017-го Степкин принял участие в эвакуации пяти раненых со второй линии фронта. Двоих сопроводил в госпиталь, еще трем оказал помощь во время перегрузки в скорые. 12 февраля 2018 снял шеврон и самовольно покинул военную базу. В составе других частей не состоял. На передовой никогда не был, в боях не принимал никакого участия», — написали «атошники».

Они пообещали постепенно выкладывать в Сеть скриншоты переписки между блогером Степкиным и теми, кого он оскорбил. А также фото и видеозаписи «разборки» между ним и «ветеранами». Они пригласили «всех, кто хочет приехать и лично разобраться с этой мразотой-блогером» в Борислав, находящийся в Львовской области.

Корреспондент ФАН, регулярно изучая украинское медиаполе и соцсети, уже не раз наталкивался на некого Святослава Степкина (Святослава Волкова, Носова и так далее), пишущего под ником «Горький Лук». И каждый раз поражался, насколько циничным может быть обычный человек, «переобувшийся» в порохобота в 2014-м.

Украинская «Википедия» скупо сообщает об этом персонаже:

«Настоящее имя — Святослав Носов, родился в Киеве. По образованию — филолог, работал учителем русского языка и литературы, далее трудился в разных местах — от фельдшера до руководителя предприятия. С 1 ноября 2014-го ведет блог «Горький Лук», в котором в ироничной форме высмеивает имперскость и отсталость «русского мира». Материалы блога часто выходят за рамки приличия, имеют ярко выраженное сатирическое «антиватное» и «антикацапское» направления».

Бывший интеллигентный человек

Порохобота Степкина-Носова многие на нынешней Украине сильно недолюбливают. Прежде всего — за резкую смену убеждений. До победы Майдана блогер был типичным «творческим киевлянином» — играл по клубам в некой рок-группе «Новокаин», модерировал российский форум musicforums.ru и дружил с Дмитрием «Гоблином» Пучковым. Кроме того, Святослав Носов вел блог под ником Stop, в котором, по словам очевидцев, обзывал «всех, кто был против СССР, Сталина, и особо цинично глумился над «голодомором».

«Когда кто-то из земляков-украинцев говорит мне про «голодомор», мне охота [цензура] его чем-то тяжелым. Я понимаю — они пытаются насрать в мозги доверчивым москалям, породить в них чувство вины… Но себе-то, себе зачем брехать? Вы же знаете, кто вы такие и как все это было. Четверть Украины стояла непаханной, потому что тягло все сожрали, абы только в колхоз не отдавать», — писал тогда Носов.

После «майданного» госпереворота на Украине он размещал в блоге записи такого содержания:

«У майдаунов совсем «крыша поплыла». Эйфория от «пэрэмоги» и ощущение собственной всесильности».

«Курвы вы фашистские! — продолжал он же. — Это хунта, а не Верховная рада, и треть ее состава должна идти под расстрел! Хотя фашистов на Украине традиционно вешали на Крещатике с грузовиков».

«Горький лук» — человек непростой судьбы, — пишут про него украинские коллеги. — Внешне он сильно похож на цыгана, да и по поведению тоже — артистичный, очень много пьет и постоянно клянчит деньги. До 2014 года ГЛ толком не знал мову, но теперь освоил. Когда-то он преподавал русский язык и даже пытался писать повести и рассказы для детей. Для души он то ли пел, то играл в группе, тусовался с «ролевиками» и прочее. До 2014-го Носов искренне ностальгировал по СССР и высказывал симпатии к социализму. Но тут грянул 2014 год. «Горький Лук» так тяжело пережил потерю Крыма, что начал вести блог, который стараниями неизвестных доброжелателей постоянно висел в топе ЖЖ. Его начали приглашать на радиостанции, у него была чуть ли не своя передача в 2015-м».

Но, по данным украинских СМИ, в 2016-м от «Горя Лукового» ушла любимая женщина, с которой он жил в свободном союзе, Ольга Значкова — та самая девушка, которая стояла на Майдане с плакатиком «Не хочу в ЕС, хочу кружевные трусики и в ЕС». После ее ухода у мужественного блогера начался многодневный запой.

По совету друзей в качестве «лекарства от несчастной любви» блогер-порохобот отправился в Донбасс, помогать в так называемой АТО.

«Те, кто с ним там встречался, утверждают — на передовой Носов не был ни разу, зато сопровождал какие-то грузы, подрабатывал санитаром на скорой помощи (хотя медицинского образования не имел). Думается, там Степкин-Носов «нашел себя» — можно пить сколько влезет, не думать о будущем и делать вид, что занимаешься полезным для родины делом. Судя по описаниям военной жизни в его блоге, АТО никогда не закончится, потому что «украинцы нашли в ней свой идеал» — это же «новая Запорожская Сечь», единственно возможная форма существования суверенной Украины» и так далее», — сообщали СМИ о том периоде жизни Степкина.

«Что касается творчества «Горького Лука», то оно совершенно очевидно деградировало, — пишут подписчики аккаунта Носова в соцсетях. — Виной тому является, видимо, его пьянство. Святослав, судя по характерным изменениям во внешности, крепко закладывает за воротник».

«Более того, он не стесняется часто появляться на людях уже сильно навеселе», — пишет подписчица ГЛ Светлана Ч.

История морального падения

Начиная с 2015-го Святослав Носов полностью «перековался» в порохобота и яростного русофоба. Он пишет в своих аккаунтах в ЖЖ и Facebook посты, от которых коробит даже отмороженных радикалов. С этого момента с ним связано несколько громких историй, мелькавших как в украинской, так и в российской прессе.

Так, в 2015-м Степкин-Носов отличился на фестивале блогеров «Днепровский мост».

«Нам нужно понять — нам нужны эти люди или нужна эта территория? — заявил он о Донбассе. — Моя бы воля, я бы залил это все напалмом, чтобы там рос рапс».

Степкин заявил — население Донбасса появилось на своих землях «в следствие депопуляции 1930-х», намекая на то, что дончан якобы завезли на «освобожденные от украинцев земли». Он обвинил дончан в том, что они «неблагодарны и не умеют ценить то хорошее, что для них делают». То есть буквально за год точка зрения этого человека изменилась на 180 градусов, и он уже был готов оправдать любые зверства украинских карателей в Донбассе.

Более того — призывал к массовым убийствам.

Еще одна история, «прославившая» блогера Степкина в СМИ, — опять-таки его избиение, случившееся 1 октября 2016-го. Тогда, по словам очевидцев, нетрезвый и оборзевший от популярности среди националистов блогер-порохобот заехал на авто в компании своей подруги Значковой на территорию киевского предприятия «Киевмлын». Там располагалась автомойка, и пьяный Степкин грубо потребовал немедленно помыть его авто, «а не то будет плохо». Охранники мойки не потерпели такой наглости и хорошенько «навешали» горе-блогеру, сильно испортив его физиономию. О чем «Горе Луковое» тут же раструбило в соцсетях как о «подлом нападении».

Чужой среди своих

Впрочем, «порохоботом» Степкина даже в годы его «расцвета» можно было назвать лишь условно. Его русофобские высказывания шокировали своим цинизмом даже многих сторонников Майдана. А режим Порошенко дистанцировался от него из-за обилия матерщины в его постах, скандалов в публичном пространстве и «пророссийского» прошлого. По крайней мере, на многие встречи реальных блогеров-«порохоботов» с Петром Порошенко Степкина не приглашали, всякий раз вызывая у него обиду и раздражение. Все это он тут же нецензурно выплескивал в своем блоге в «Живом журнале».

Со временем «Горе Луковое» сильно деградировало и как блогер, и как личность. Его посты вызывали омерзение даже у коллег-порохоботов, и руководство украинского ЖЖ выкинуло его из топа. А деградацию Степкина как личности легко оценить по содержанию его поста, посвященного украинским пенсионерам.

«Мне нравится напоминать пенсионерам, что вот этот мир, в котором они живут в роли «терпил», — это результат их же деятельности. И это они, вообще-то, должны мне, а не я — им. Вот если бы я жил в Финляндии, любовно вылизанной поколениями суомалайненов, — то я бы был должен старикам, как фундаменту моего бытия. Здесь — старики мне должны, потому что им с меня полагаются деньги на пенсию, а мне с них – рассказы, как было [цензура] при Брежневе. Тут я — фундамент бытия. Я им жизнь обеспечиваю, а они говорят что я [цензура] обеспечиваю. Меня как-то одна пенсюха попрекала в отсутствии уважения и что она 40 лет библиотекарем проработала, а сын погиб в Афгане. Я говорю — правильно, вот так как ты всю жизнь проработала, выдавая две книжки в день, и за что твой сын погиб — так ты сейчас и живешь!» <…> Я и есть «средний возраст». С которого [цензура] пенсюки требуют, чтобы я зарабатывал на пенсию им, на стипендию и ганджубас их внукам, одновременно воевал в АТО и чтобы меня там убили россияне или сепары, потому что пенсюки любят Сталина и песни Пахмутовой, а меня, хунтофашиста, не любят. Но чтобы перед тем, как меня убьют, я заехал, привез им еды, воды и пластырь от радикулита. <…> Обслуживать совкового капризного пенса — это хуже, чем заботиться о двухсоткилограммовом аутисте. Того хоть можно выстрелом из пневматического ружья транквилизатором угомонить. Советского пенса можно угомонить только отправкой в Сибирь — зимой в лес и оставить под деревом. И никаких дров — дать сталинскую пилу и банку кильки. Захочет согреться — пусть пилит дерево и ищет спички. Пусть за ним придет его совковый тотем — медведь, и поможет ему умереть в Советской России», — заявлял Степкин.

Эта публикация русофоба Степкина поразила и закоренелых националистов, и обычных граждан.

«Не хотела бы я быть пенсионером на Украине при таких «внучатах»… Одолжил он всем — да ни дня из своих 45 лет толком не работал! Пел, писал, наряжался в эльфа или тролля, а сейчас «играет в АТО». Сколько он перечислил на благо пенсионеров? Что-то около нуля. Но сколько важности, но спеси!» — написала пользователь Олеся Б.

«Эх, дорогие мои украинские пенсионеры! Такие вот «внучки» — кара за то, что вы ничего не сделали для сохранения Союза. Я знаю, что на Украине никто из пенсионеров не ждет ничего ни от властей, ни от детей и внуков. Но читать такое обидно и противно. Хорошо бы, чтобы у нас в ЖЖ таких постов больше не было», — написал другой пользователь «Живого журнала», Игорь Д.

По сути, сама по себе эта публикация блогера «Горе Луковое» — признание собственной ничтожности, моральной деградации и даже личностной смерти. Причем таких постов у Степкина в последние полтора-два года накопилось несколько десятков.

Показательно, что в последний год «сдувшийся» и опустившийся блогер Степкин переехал из дорогого Киева в небольшой городок Борислав во Львовской области, в 650 километрах от столицы. Почему так далеко? Судя по всему, здесь живет его очередная «жена». По слухам, циркулирующим в украинской блогосфере, стареющий «гигант Интернета» в последние несколько лет живет и зарабатывает тем, что находит доверчивых женщин и живет за их счет.

Впрочем, и в Бориславе он за короткое время успел восстановить против себя местных жителей. Их раздражало то, что «Луковое горе» постоянно жаловалось своим читателям на то, в каком «мерзком и поганом городишке ему приходится жить». А также поносил на чем свет стоит местные власти, «ворующие помощь от государства, выделенную на карантин».

В итоге часть из жителей Борислава уже прошлась кулаками по лицу блогера-русофоба. И, думается, это не последняя экзекуция. Своими грязными и циничными, русофобскими и просто бесчеловечными постами Степкин давно заслужил, чтобы к нему выстроилась длинная очередь из людей, желающих побить его.

«Ура, наконец-то этот «трижды герой-фронтовик незалежной Украины» встретился с настоящими свiдомыми украинцами!» — написал один из его подписчиков после избиения в Бориславе.

Что ждет «героя Интернета» в ближайшем будущем? Думается, что ничего неожиданного. Еще более глубокое забвение в Сети, презрение со стороны бывших поклонников, десяток глубоких запоев… После чего — скорее всего, глупая, позорная, пьяная смерть где-нибудь в «малине» у случайных дружков или под забором. Все это блогер-деградант «Горький Лук» полностью заслужил, сумев всего за несколько лет полностью расчеловечиться. Что ж, как говорится — «по Сеньке и шапка».