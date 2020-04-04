Сирия, 4 апреля. ВС Турции нейтрализовали 24 боевика «Отрядов народной самообороны» на севере Хасаки. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции сирийских военнослужащих на юге Идлиба. В Дейр-эз-Зоре неизвестные установили СВУ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» и открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь из минометов по поселениям, занятым курдскими боевиками YPG в Алеппо.

ВС Турции: направили танковую колонну на юг Идлиба; повредили линии электропередач при обстреле поселка в Хасаке.

«Отряды народной самообороны» (YPG): понесли потери на севере Хасаки, лишившись 24 боевиков.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На севере провинции протурецкие группировки продолжили боевые действия против курдских бандформирований. Как передал источник в сети Twitter @alikhbariasy, утром «Сирийская национальная армия» открыла огонь из минометов по окрестностям поселений Мараназ и Дейр-Джамаль, где укрываются боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG). Медиаресурс Step News со ссылкой на подконтрольные «Сирийской национальной армии» новостные источники сообщил, что утром боевикам удалось остановить продвижение «Отрядов народной самообороны» в кантоне Африн, отразив их нападение у поселения Барад и непосредственно в окрестностях Африна. Потери при столкновении понесли обе стороны.

Умеренное землетрясение магнитудой 4,7 балла было зафиксировано на побережье Сирии сегодня ночью. Как сообщает агентство SANA, эпицентр землетрясения находился в 65 километрах от побережья провинции Латакия, колебания ощущались в соседних провинциях Алеппо, Тартус, Хама и Хомс. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольном «Демократическим силами Сирии» городе Шхиль неизвестные лица установили самодельную бомбу. По данным агентства Masar Press Net, СВУ установили на мотоцикл, взрыв убил одного мирного жителя. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв, но курдские боевики подозревают, что за этим стоят террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». На «спящие ячейки» ИГ также возлагают вину за установку СВУ в поселке Гариба, где взрыв убил и ранил трех боевиков SDF, а также за минирование патрульного автомобиля в деревне Аль-Касра, где погибли два члена сил безопасности «Асайиш».

Провинция Идлиб

На юге провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжила нарушать режим прекращения огня. Сирийская Арабская Армия открыла огонь из артиллерии по укрепрайонам «Хайят Тахрир аш-Шам» у гор Джебель аз-Завия в ответ на серию провокаций со стороны террористов. По информации источника в сети Twitter @MohmadRasheed, обстрелу также были подвергнуты места скопления боевиков у деревень Аль-Бар и Кансафра.

Согласно данным военного источника агентства Al Masdar, несколько танков турецкой армии вошли в провинцию Идлиб через погранпереход «Кафр-Лусин» и направились к одному из наблюдательных пунктов на юге провинции.

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Step News, север провинции остался без электроэнергии по вине турецких военнослужащих и союзных группировок. Ночью подразделения турецкой армии с поддержкой отрядов «Сирийской национальной армии» открыли огонь в окрестностях поселка Тель-Тамр. Несколько ракет разорвались у линий электропередачи, повредив их. Около десяти населенных пунктов остались без света. Днем ранее, по вине боевиков СНА жители города Хасака и близлежащих деревень остались без питьевой воды – при ракетном обстреле были повреждены трубы насосной станции «Аллюк».

Министерство обороны Турции сообщило об успешной операции спецподразделений на севере Сирии. По данным ведомства, в ходе рейда были обезврежены 24 боевика «Отрядов народной самообороны» или «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.