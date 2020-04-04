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Экономика

Эксперт рассказал, как возможное сокращение нефтедобычи отразится на экономике России

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Экономист рассказал, как возможное сокращение нефтедобычи отразится на экономике России

Технологически сократить добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки — довольно сложно и потребует от нефтедобытчиков дополнительных усилий. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Снижение добычи

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить «по-партнерски».

«Полагаю, что, когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — заявил глава государства на совещании по ситуации на глобальных энергорынках.

Экономист рассказал, как возможное сокращение нефтедобычи отразится на экономике России

Кроме того, российский лидер заметил, что снижение цен на нефть спровоцировано распространением нового типа коронавируса, из-за которого уменьшилось производство и, как следствие, сократился спрос. Дополнительной причиной он также назвал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+.

Российская экономика

Как отметил Артем Деев, технологически сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки — довольно сложно и потребует от нефтедобытчиков дополнительных усилий. Но, с точки зрения поддержки российской экономики, такое решение очень важно, считает экономист.

«Мировое сообщество в течение месяца ждало переговоров бывших стран — участниц ОПЕК+. Сделка была разорвана еще 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи. Тогда речь шла о 500 тысячах баррелей в день. Уже на следующий день Саудовская Аравия заявила о том, что с 1 апреля, когда прекратят действовать соглашения, нарастит добычу нефти и даст покупателям большие скидки. На этих новостях цена упала из диапазона 51-53 доллара за бочку сорта Brent ниже 33 долларов за баррель», — заключил Артем Деев.

Экономист рассказал, как возможное сокращение нефтедобычи отразится на экономике России

По словам экономиста, так как суточное мировое потребление нефти сократилось на 25%, или 25 млн баррелей, а предложение стало серьезно превышать спрос, цена на нефть стала стремительно падать, опускаясь в моменте ниже 15 долларов за бочку. Для российской нефти Urals это критическая цена, когда производство и доставка нефти выходят дороже рыночной стоимости. Кроме того, российский бюджет пополняется при цене барреля 42 доллара и выше, остальное — идет в Фонд национального благосостояния, обратил внимание эксперт.

«После появления информации о переговорах и видеоконференции глав государств, цена нефти возросла с 25 до 34 долларов за баррель, 6 апреля пройдет экстренное совещании ОПЕК+, где будут страны картеля, Россия и приглашенные производители нефти. Если им удастся прийти к соглашению, цена нефти вырастет еще и стабилизируется, что благоприятно скажется на российском бюджете», — заключил Артем Деев.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.

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