Эксперт рассказал, как возможное сокращение нефтедобычи отразится на экономике России

Технологически сократить добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки — довольно сложно и потребует от нефтедобытчиков дополнительных усилий. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Снижение добычи

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить «по-партнерски».

«Полагаю, что, когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — заявил глава государства на совещании по ситуации на глобальных энергорынках.

Кроме того, российский лидер заметил, что снижение цен на нефть спровоцировано распространением нового типа коронавируса, из-за которого уменьшилось производство и, как следствие, сократился спрос. Дополнительной причиной он также назвал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+.

Российская экономика

Как отметил Артем Деев, технологически сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки — довольно сложно и потребует от нефтедобытчиков дополнительных усилий. Но, с точки зрения поддержки российской экономики, такое решение очень важно, считает экономист.

«Мировое сообщество в течение месяца ждало переговоров бывших стран — участниц ОПЕК+. Сделка была разорвана еще 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи. Тогда речь шла о 500 тысячах баррелей в день. Уже на следующий день Саудовская Аравия заявила о том, что с 1 апреля, когда прекратят действовать соглашения, нарастит добычу нефти и даст покупателям большие скидки. На этих новостях цена упала из диапазона 51-53 доллара за бочку сорта Brent ниже 33 долларов за баррель», — заключил Артем Деев.

По словам экономиста, так как суточное мировое потребление нефти сократилось на 25%, или 25 млн баррелей, а предложение стало серьезно превышать спрос, цена на нефть стала стремительно падать, опускаясь в моменте ниже 15 долларов за бочку. Для российской нефти Urals это критическая цена, когда производство и доставка нефти выходят дороже рыночной стоимости. Кроме того, российский бюджет пополняется при цене барреля 42 доллара и выше, остальное — идет в Фонд национального благосостояния, обратил внимание эксперт.

«После появления информации о переговорах и видеоконференции глав государств, цена нефти возросла с 25 до 34 долларов за баррель, 6 апреля пройдет экстренное совещании ОПЕК+, где будут страны картеля, Россия и приглашенные производители нефти. Если им удастся прийти к соглашению, цена нефти вырастет еще и стабилизируется, что благоприятно скажется на российском бюджете», — заключил Артем Деев.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.