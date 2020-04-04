Попова заявила, что Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с коронавирусом

Москва, 4 апреля. Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рассчитаны несколько вариантов развития событий — и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Россия идет по первому во многом благодаря тому, что за последние два месяца оперативно были приняты все необходимые меры.

«Мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас», — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

По последним данным, в России выявлено 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Регионы перешли на режим самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 59 тысяч человек, в целом заболели около миллиона. Больше всего пострадали от инфекции Италия, США и Испания. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры.

Россия уже оказала помощь Италии, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции, а также отправила гуманитарный груз в США. Кроме того, решено перебросить в Сербию военных вирусологов и медиков.