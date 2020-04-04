Власти Мексики занялись образованием детей по методу советского психолога

Мехико, 4 апреля. Мексиканское государственное телевидение занялось воспитанием и образованием детей в период пандемии коронавируса по методу советского психолога и автора работ по педологии и когнитивному развитию ребенка Льва Выготского.

Государственное телевидение Мексики запустило программу для образования и развлечения детей в период карантина из-за коронавируса. При этом концепция программы основана на педагогической теории Выготского о том, что развитие детей достигается, когда они сталкиваются с вызовами, направленными на людей старше их. Задачи, предназначенные для детей более старшего возраста, стимулируют младших к дальнейшему развитию.

«Во время пандемии мы создаем контент, который позволяет детям знать, что происходит вокруг них, чтобы они знали, как действовать перед лицом этой новой ситуации», — объяснила директор телеканала Once Niñas y Niños Клаудия Уоллс в комментарии РИА Новости.

Уоллс объяснила, что с детьми говорят об искусстве, музыке, песнях для пения и танцев, упражнениях, привычках хорошего питания, заботе об окружающей среде. Кроме того, в условиях пандемии детей учат правильно мыть руки, объясняют, что такое вирус и почему родители такие встревоженные.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания. По данным на 4 апреля, в мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, погибли более 59 тысяч человек.