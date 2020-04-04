Пенсионерам Петербурга помогают более тысячи волонтеров. ФАН-ТВ

Проект стартовал 25 марта. Пожилые люди могут позвонить на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11 и оставить свои пожелания. Волонтеры привезут нужные продукты и лекарства прямо домой. Желающих помочь много. В Петербурге зарегистрировано свыше тысячи добровольцев, и с каждым днем их становится больше. В штаб проекта поступают заявки от пенсионеров со всего города, и уже потом их распределяют между волонтерами.

«Волонтер, получив заявку, обязательно связывается с тем, кто ее оставил, звонит по телефону, еще раз подтверждает, что конкретно нужно купить, по возможности уточнит, в каком магазине предпочтительно совершить покупку, и, конечно, согласует сумму покупки, чтобы это не было сюрпризом для того, кому мы помогаем», — рассказывает о принципах работы волонтеров председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец.

Только по официальным данным, в Северной столице сегодня живут около 37 тысяч одиноких пенсионеров, и все они нуждаются в поддержке. Инна Александровна, позвонив на горячую линию проекта «Мы вместе», сразу получила свой заказ.

«Я заказала морковку, сосиски, капусту и батон. Я очень удивилась, вы прям как военная точность, в течении часа все привезли», — делится впечатлениями пенсионер Инна Иванова.

Кроме пожилых на помощь добровольцев могут рассчитывать люди с инвалидностью и мамочки с маленькими детьми. Свои пожелания можно оставить по телефону или в мобильном приложении «ОНФ помощь». Волонтеры также помогут с выносом мусора, оплатой счетов и даже выгулом собак. Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, все добровольцы работают в перчатках и масках.

«Всегда встречают улыбкой, всегда пытаются пригласить в квартиру на чашку чая, всегда пытаются сунуть шоколадку, но все волонтеры понимают, что брать, это не то что неправильно, это просто даже небезопасно», — уверен волонтер Дмитрий Антонов.

Чтобы стать добровольцем и помогать нуждающимся необходимо заполнить анкету на сайте «Мывместе2020.рф». Кандидату должно быть от 18 до 50 лет, а также у него не должно быть хронических заболеваний.