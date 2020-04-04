Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 4 апреля. Три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, об этом сообщил оперштаб.

«Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», — сообщили в оперштабе.

Всего за сутки в России скончались девять человек с положительным тестом на коронавирус. В оперштабе также отметили, что около половины новых заболевших коронавирусом в Москве — люди младше 45 лет.

По данным на 4 апреля, число заразившихся в России достигло 4731 человек, за сутки выявлено 582 случая заражения. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, девять – за последние сутки, выздоровело 333 человека. Больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве — 3357, на втором месте по числу заболеваний Подмосковье — 260 случаев, далее следует Петербурге — 171 зарегистрированный случай коронавируса.