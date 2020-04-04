Минздрав Украины отказался выпускать рекомендации по коронавирусу на русском языке

Киев, 4 апреля. Минздрав и Минкультуры Украины выпустили рекомендации по борьбе с коронавирусом на языках нацменьшинств, однако русского, на котором говорят миллионы граждан, среди них нет. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Павлив.

«Конечно, вряд ли, можно назвать языком меньшинства язык половины населения страны, но суть не в этом. Суть в том, что, де-факто украинское здравоохранение не заботит судьба десятков миллионов русскоязычных Украины», — констатировал он в своем блоге.

Павлив напомнил, что дискриминация на Украине длится годами, но в последние пять лет границы «языкового и этно-культурного гетто» особенно активно сужаются.

«Государство просто вычеркнуло из своего будущего десятки миллионов граждан Украины — русскоязычных людей, людей русской культуры, русских украинцев если угодно», — считает политолог.

По его мнению, украинские чиновники преследуют идею «прочь от всего русского» и реализовывают ее даже путем отказа выпускать рекомендации по борьбе с инфекцией, которая охватила уже более 170 стран.

Напомним, руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, взяло курс на тотальную украинизацию. Например, введены были обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принят закон об образовании, который предусматривает переход учебных заведений на преподавание на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 59 тысяч человек, заболели ею более миллиона. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На Украине зафиксировано более тысячи случаев заболевания, 28 человек скончались.