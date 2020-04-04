В России за сутки выявили 582 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 4 апреля. В России за последние сутки зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах страны. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (434). В первую пятерку также попали Подмосковье (49), Петербург (15), Брянская область (12), Ивановская область (10). Сообщается также о девяти летальных случаях, а также 52-х полностью выздоровевших пациентах.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших за весь период составляет 333 человека. Умерло 43 заболевших.

В настоящее время на территории РФ действует режим самоизоляции. Он призван максимально затормозить распространение коронавируса. Особенно важно выполнять рекомендации пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями — они находятся в группе риска.

Сначала президент РФ Владимир Путин распорядился сделать нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, однако 2 апреля он принял решение продлить ее до начала мая. При этом глава государства обратил внимание, что все регионы должны принимать решения об ограничениях в зависимости от эпидемиологической обстановки.