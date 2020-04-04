Дикие животные центра «Велес» ушли на самоизоляцию. ФАН-ТВ

Российский центр диких животных «Велес» перешел на карантинный режим работы. Впрочем, как шутит директор Александр Федоров, центр и так называется карантинным, поэтому существенно ничего не поменялось. На месте всегда работают пять сотрудников и два волонтера, и они постоянно находятся рядом со зверями.

«Для них особо ничего не изменилось. Внимания меньше. Если наши сотрудники уделяли им больше внимания, то сейчас они заняты гораздо больше, и внимания животным, конечно, меньше. Поэтому только в этом изменилось что-то. Питание не изменилось, а внимания, конечно, меньше идет», — заявил директор «Велеса» Александр Федоров.

К счастью, коронавирус никак не нарушил планы обитателей «Велеса» Проблем с доставкой питания или строительных материалов также нет. Медвежата за зиму расшалились, и кое-что поломали: теперь необходимо отремонтировать. По словам Александра, аномально теплая зима принесла больше вреда, чем карантин. Новых постояльцев пока также не ожидается, потому что, опираясь на календарь, многие животные еще зимуют в лесах.