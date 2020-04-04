Чехова в сексуальном белье осудила запустивших себя на карантине женщин

Москва, 4 апреля. Известная теле- и радиоведущая, певица, актриса Анфиса Чехова настоятельно порекомендовала россиянкам наряжаться даже на карантине. Иначе, по ее мнению, пары могут столкнуться с проблемами в отношениях.

Чехова в новом посте в Instagram заявила, что самая большая ошибка, которую совершают замужние женщины или девушки, живущие с любимыми, — наряжаются лишь на выход, а дома носят «застиранные футболки, треники, удобные халаты».

Звезда осудила такое поведение и подчеркнула, что запустившая себя женщина не будет «заводить» мужчину.

«Привычный образ любимой в растянутых пижамных штанишках и с гулькой на голове уже не вызывает никаких эротических фантазий», — добавила она.

Телеведущая призвала россиянок в период изоляции брать с нее пример и «назло вирусу и хмурым временам» дефилировать по дому в сексуальном нижнем белье, «благоухая вкусным парфюмом».

Подписчики мгновенно откликнулись на пост звезды. Примечательно, что некоторые мужчины категорически не согласились с мнением Чеховой.

«Если реально любишь, на все плевать, пусть утром встанет с прической, как у Бабки Ежки, она все равно будет прекрасней всех», — подчеркнул ilia_mih.

Напомним, что недавно Чехова перенесла операцию, на которую ей пришлось согласиться из-за проблем с венами на ногах. Хирургическое вмешательство было плановым, но перед госпитализацией звезда, по ее словам, очень боялась, особенно наркоза. Процедура прошла успешно, уже вечером того же дня Чехова занималась вопросами, связанными с бизнесом.