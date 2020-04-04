Переболевшая коронавирусом пенсионерка скончалась в Туле

Тула, 4 апреля. Переболевшая коронавирусом 93-летняя женщина скончалась в Тульской области за день до выписки.

Пенсионерку госпитализировали с подозрением на коронавирус, тест показал положительный результат. Женщина прошла комплексную терапию и готовилась к выписке.

За день до смерти у нее взяли повторный анализ на коронавирус, результат был отрицательным. Источник KP.RU сообщил, что предварительной причиной смерти является хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

В Тульской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Трое человек уже выписали из больницы, еще 13 остаются под наблюдением медиков, их состояние стабильное.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания.