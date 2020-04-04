Более 320 млрд рублей выделили в России на поддержку врачей, борющихся с COVID-19

Москва, 4 апреля. Правительство РФ выделило более 321 млн рублей для поддержки медиков, участвующих в борьбе с распространением коронавируса в России. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства на стимулирующие выплаты медработникам будут направлены Федеральному медико-биологическому агентству. Оно будет контролировать распределение денег. Отчет о тратах ФМБА обязано будет предоставить в кабмин до 1 сентября.

Помимо этого, как отмечает «Федерал Пресс», финансовую поддержку получит и движение добровольцев «Волонтеры-медики». На организацию помощи россиянам в условиях распространения коронавирусной инфекции правительство направит более 242 миллионов рублей. Средства выделят из резервного фонда. Контролировать распределение средств будет Росмолодежь.

«Волонтеры-медики» должны будут организовать работу оперативных штабов во всех регионах РФ. Для этого задействуют 15 тысяч добровольцев. Волонтеры смогут помочь обеспечить адресную помощь более 200 тыс. пожилых людей (они, как известно, находятся в группе риска). Добровольцы смогут покупать и доставлять пенсионерам продукты, лекарства и товаров первой необходимости.