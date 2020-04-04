Запершаяся в одиночестве из-за коронавируса Кудрявцева откачала гель из губ

Москва, 4 апреля. Телеведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не стала ограничиваться удалением грудных имплантов и откачала гель из губ.

На внешние изменения обратили внимание поклонники звезды. По мнению косметолога Марты Орловой, в губах у Кудрявцевой был биополимерный гель, а он приводит и к воспалениям, и к деформациям. Именно поэтому она, видимо, и решила удалить его хирургическим путем.

Орлова уточнила, что примерно 20 лет назад некоторые косметологи использовали некачественный гель, который начинал отторгаться, обрастал соединительной тканью, и губы в итоге увеличивались в объеме. Так прокололась, в частности телеведущая Маша Малиновская, но были жертвы и на западе — дизайнер Донателла Версаче и актриса Мелани Гриффит.

«Многие потом жаловались на деформацию губ и на боли. Материал вредный, поэтому, чтобы сделать губы более пухлыми, лучше использовать гиалуроновую кислоту», — пояснила эксперт в комментарии KP.RU.

Сама Кудрявцева никак изменившуюся форму губ не комментирует — ее волнуют другие вещи. Сейчас звезда находится на карантине из-за участия в вечеринке, где был Лев Лещенко, который, как известно, заразился коронавирусом во время своих зарубежных гастролей.

Как отмечают «Дни.ру», после того, как у певца подтвердился диагноз, Кудрявцева ни на шутку испугалась и тоже сдала тест. При этом она повела себя ответственно и ограничила все контакты, даже с близкими. Своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, она вместе с маленькой дочерью отправила за город. Ее страхи высмеял продюсер Андрей Разин, ядовито заметив в своем Instagram: «Бог шельму метит». По его мнению, никакой паники бы не было, если бы Лера «не шастала где попало», а занималась семьей.

«Утро.ру» сообщало ранее, что поводом для вечеринки, куда приехал Лещенко, подвергнув опасности других звезд, был день рождения Аллы Крутой, сестры знаменитого композитора Игоря Крутого. Однако, по мнению последнего, панику разводят совершенно зря: из всех гостей заболел только Лещенко, с остальными все в порядке.