Жена Тарасова заполучила имущество футболиста

Москва, 4 апреля. Футболист Дмитрий Тарасов преподнес своей супруге Анастасии Костенко дорогой подарок в честь рождения второй дочери. Спортсмен переписал на жену свой особняк.

Тарасов начал строить роскошный дом еще в браке с Бузовой. Теперь же особняк принадлежит 26-летней жене футболиста.

Второй ребенок родился у пары в феврале. Девочку назвали Евой. Также у Тарасова с Костенко есть дочь Милана, которая родилась в 2018 году.

Кроме того, ранее Тарасов преподнес супруге еще один роскошный подарок — иномарку Porsche и несколько букетов роз. Пользователи Сети сочли, что полузащитник «Рубина» таким образом пытается уклониться от алиментов.

Одна из пользовательниц соцсети укорила Тарасова, делающего такие дорогие подарки и параллельно отказывающегося платить алименты на содержание ребенка от первого брака. Тарасов ответил на выпад, заявив, что средства на покупку машины для возлюбленной копил долгие годы.

Черемушкинский суд Москвы в январе прошлого года отказал Тарасову в его просьбе уменьшить размер алиментов. Футболиста обязали выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Тарасов и его первая жена Оксана Пономаренко в 2009 году стали родителями, на свет появилась дочь Ангелина. Спустя два года пара развелась, у футболиста начались отношения с певицей Ольгой Бузовой. Но и второй брак не продлился долго, супруги развелись в 2016 году после слухов об измене Тарасова с моделью из Ростова Костенко.