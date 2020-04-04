Кожевникова объяснила появление синяка под глазом

Москва, 4 апреля. Известная актриса Мария Кожевникова объяснила происхождение синяка у нее под глазом и пообещала впредь не пугать фанатов таким образом.

Накануне в Instagram артистка показала появившийся у нее на лице фингал. Снимок звезды вызвал настоящий ажиотаж в Сети. Обеспокоенные фанаты стали гадать, что же приключилось с актрисой. Некоторые интернет-пользователи всерьез забеспокоились, не стала ли Кожевникова жертвой домашнего насилия.

Публикация звезды вызвала настолько бурное обсуждение, что она решилась высказаться и объяснить, что же все-таки произошло.

«Если бы меня кто-то бил, то я бы не вам показывала, а полиции. Или все-таки сдать шкаф?! Как считаете?» — написала она в новом посте.

Кожевникова рассказала, что просто решила потратить свободное время на самоизоляции на разборку антресоли, но такой порыв закончился не вполне удачно. По ее словам, боль из-за удара все еще не прошла.

Актриса пообещала впредь публиковать архивные снимки, чтобы больше не пугать подписчиков, передает «Дни.ру». Те в ответ заметили, что звезда Мария должна была сразу прояснить ситуацию, а не хранить интригу.

Ранее ажиотаж в Сети вызвали снимки певицы Ларисы Долиной. «Резко помолодевшая» исполнительница из раза в раз, приходя на съемки различных программ, поражает фанатов новыми прическами, макияжем и шикарными нарядами.