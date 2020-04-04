Эксперт рассказал, как армия РФ при Шойгу демонстрирует уникальность в борьбе с COVID-19

Самолеты Министерства обороны РФ, прибывшие с помощью в Сербию, показывают реальные возможности российской армии при министре Сергее Шойгу. Российские военные способны решать самые неожиданные и сложные задачи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Помощь Сербии

Все 11 российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Ил-76 доставили на аэродром «Батайница» в 20 километрах к северо-западу от Белграда медицинское оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции. Кроме того, в страну были доставлены военные специалисты, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск РХБЗ.

По информации Минобороны, 4 апреля в Белграде пройдет совещание с участием представителей Минздрава и Министерства обороны Сербии по определению приоритетных объектов для работы российских специалистов.

По последним данным сербского Минздрава, от коронавируса в стране умер 31 человек, общее число зараженных достигло 1171.

Россия демонстрирует уникальность

Как отметил Сергей Простаков, пандемия коронавируса обнажила неприглядную сторону отношений и многие другие проблемы различных стран Запада. Привлекают внимание эгоистичные попытки западных государств перехватывать друг у друга грузы с медицинским оборудованием, несмотря на то, что их системы здравоохранения принято оценивать как эффективные. Поведение России ярко контрастирует с подобными неприглядными действиями. Впрочем, западные СМИ всячески стараются это скрыть.

«Помощь России в борьбе с COVID-19 уже оказана Италии и США, и в западных медиа она описывается не как совместная работа стран по противодействую пандемии, а как «попытки Москвы расширить сферы влияния в мире». Зарубежные СМИ заполнены заявлениями о якобы «бесполезности российской помощи» и «отсутствии альтруистических мотивов», а также предположениями на уровне теории заговоров», — заявил Сергей Простаков.

По словам эксперта, в Сербии предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Важной помощью станет и медицинское оборудование, которое прибыло в Сербию из РФ. Борьба с распространением заболевания касается в целом всего мира, который сейчас в опасности и в котором большинство пытается спастись в одиночку.

«Россия же показывает свою уникальность тем, что при всеобщем хаосе и массовой панике спасает не только давних друзей, таких, как Сербия, но и западные страны — от их же собственного эгоизма. А самолеты Министерства обороны, прибывшие в Сербию с помощью, показывают реальные возможности российской армии при министре Сергее Шойгу, а также способность решать самые неожиданные и сложные задачи», — заключил Сергей Простаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.