Врач объяснил, как обильное питье может защитить от коронавируса

Москва, 4 апреля. Вода играет ключевую роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и коронавирусом, заявил специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль.

По словам врача, вода является важным инструментом в регуляции метаболических процессов в организме, а также способствует доставке питательных веществ к клеткам и выведению отходов процессов жизнедеятельности.

Акгюль напомнил, что именно вода выводит токсины, регулирует температуру тела и густоту крови. При недостатке воды токсины накапливаются в организме, вызывая мочекаменную болезнь или почечную недостаточность.

Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, необходимо поддерживать иммунитет, объяснил врач. Он рекомендовал правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. Регулярное питье предотвращает обезвоживание и способствует повышению иммунитета. Человек в день должен выпивать в среднем 2 литра воды летом и 1,5 литра – зимой.

«Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», — добавил Акгюль.

Кроме того, специалист обратил внимание на необходимость полоскать рот соленой или теплой водой, пишет «ФедералПресс».

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией.