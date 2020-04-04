Заболевшая коронавирусом британка со слезами обратилась к миру

Лондон, 4 апреля. Жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук, заболевшая коронавирусом, обратилась к миру с просьбой оставаться дома. Женщина, записывая видео, не смогла сдержать слез.

Британка рассказала, что ее госпитализировали еще 23 марта, когда тест на коронавирусную инфекцию нового типа дал положительный результат. Сейчас Кук, по ее словам, лучше, но даже небольшая речь на камеру далась ей непросто из-за пневмонии, осложненной сепсисом.

«У меня была температура, было так плохо больше двух недель. Было ужасно», — призналась она.

Женщина расплакалась, говоря о том, как сильно скучает по родным и друзьям. Но и это, по ее словам, не повод покидать дом, поскольку даже легкое течение болезни неприятно и сказывается на здоровье.

«Самое главное, о чем хочу предупредить, это чтобы люди не выходили из дома, потому что это ужасно. И тогда, может быть, мы сможем пережить это все, а потом у нас будут долгие годы, чтобы делать, что хочется», — призвала она.

Кук надеется на скорое возвращение домой.

Как сообщил накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило миллион человек, более 50 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Больше всего от коронавируса пострадали Италия, США и Испания, отмечает Deita.ru. COVID-19 заразились многие известные личности, например, актер Том Хэнкс, певица Pink и даже 71-летний британский принц Чарльз, пишет Infox.ru.