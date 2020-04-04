Россияне открыли для себя новый вид досуга в период коронавируса

Москва, 4 апреля. Самоизоляция в период распространения коронавируса позволила россиянам открыть для себя новые виды досуга, в том числе по-новому взглянуть на видеоигры, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

В период карантина отмечен небывалый интерес к онлайн-кинотеатрам и стриминговым площадкам, а также увеличение числа россиян, играющих в компьютерные игры. Кузьменко отметил, что последние стало «откровением», ведь все еще распространен стереотип, что «взрослые не играют в игрушки». Эксперт считает, что теперь компьютерные игры могут стать менее маргинальным видом досуга.

«Это лишний раз говорит о том, что игры стали массовым искусством. Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры – это одна из форм искусства», — отметил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, за время пандемии стереотип о «невзрослых игрушках» может быть разрушен навсегда. Сейчас самое благоприятное время для погружения в игры. Увеличения в два раза ожидать не стоит, однако люди, которые были за пределами статистики, теперь могут заинтересоваться видеоиграми, отметил Кузьменко.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.