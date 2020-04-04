Бастрыкин наградил россиян медалями за содействие следственным органам

Москва, 4 апреля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями россиян, которые оказали содействие следственным органам, сообщается на сайте Следственного комитета.

Медали «Доблесть и отвага» удостоилась 13-летняя школьница из Республики Тыва. В марте на нее напал незнакомый мужчина, втолкнул в квартиру и запер дверь.

Девочка оказала сопротивление, выбежала на балкон и стала звать на помощь.Преступник испугался и сбежал с места преступления. Вскоре его задержали правоохранители по статье о покушении на изнасилование.

Медаль «За содействие» получила жительница Костромской области, которая помогла следствию в поисках пропавшего без вести ребенка. Следователи сопоставили полученную от нее информацию и нашли похитителя несовершеннолетнего.

Бастрыкин также отметил действия жителя Красноярска, который помешал убийству человека. Он заметил нападавшего, который пытался завладеть чужим автомобилем в момент, когда в машине находился его владелец.

Мужчина под угрозой жизни пришел на помощь пострадавшему, после чего преступник сбежал. Позднее его задержали правоохранители.