В Подмосковье начали печатать 3D-маски для защиты от коронавируса



Москва, 4 апреля. Производство 3D-масок запустили в подмосковном Подольске. Местные врачи уже протестировали изобретение. Защитные средства печатают на 3D-принтерах.

Восполнить дефицит масок на фоне распространения коронавируса решила компания «Робокинетика». Учредитель фирмы Максим Круглов рассказал, что за основу были взяты 3D-маски, которые уже печатают на Западе. Их немного переработали и выпустили пробную партию. Сначала новинку опробовали все сотрудники фирмы, все остались довольны. Тогда была напечатана еще одна партия, и ее предложили медикам подольского медицинского центра.

«Получили достаточно высокие отзывы о продукте, о его защитных свойствах, удобстве смены кассет», — поделился Круглов в комментарии телеканалу 360.

Сейчас любой желающий уже может заказать такую маску на сайте компании. Круглов уточнил, что «Робокинетика», помимо прочего, производит и сами 3D-принтеры, один из клиентов — компания, которая печатает 3D-протезы для собак и кошек. Отметим, что вопросы о необходимости использования масок и их реальной пользе неоднократно поднимались в СМИ. Врачи объясняли, что маски нужно носить только зараженным людям и медикам которые контактируют с ними. Здоровым людям этот атрибут не нужен. Как отмечает «Ридус», многие люди стали сейчас делать самодельные маски, но тут важно помнить, что их нужно обязательно стирать при высокой температуре после двух часов ношения.