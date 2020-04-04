Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Москва, 4 апреля. Россияне могут заболеть коронавирусом даже в период полной самоизоляции, введенной в регионах страны. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев перечислил наиболее опасные места с высоким риском заражения.

По его словам, особую осторожность нужно соблюдать в продуктовых магазинах, поскольку именно там есть большой риск распространения инфекции. Врач отметил, что в некоторых местах уже стали выдавать одноразовые перчатки, но можно прийти за покупками и в своих, например, резиновых.

Зайцев призвал россиян отказаться от привычки слюнявить целлофановые пакеты, чтобы их раскрыть. Он посоветовал сократить время нахождения в магазине и не забывать про безопасную дистанцию между людьми.

Заразиться коронавирусом, по его словам, можно и в аптеках, куда приходят как здоровые, так и болеющие люди.

«Самое главное, что контактным путем можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого пациента коронавирусной инфекцией», — объяснил врач.

Третьим опасным местом, где можно подхватить вирус, он назвал автозаправки, где одним шлангом может пользоваться множество водителей. Расплачиваться врач посоветовал безналичным способом.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались, передает Infox.ru. Временно прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить скорого распространения инфекции. Закрыты все кафе, кинотеатры, спортивные центры и другие места массового скопления людей.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти решили продлить нерабочие дни до 30 апреля, пишет «ФедералПресс».