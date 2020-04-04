Ивлеева и Галкин обменялись шуточными стихами о коронавирусе

Москва, 4 апреля. Блогер Настя Ивлеева и юморист Максим Галкин порадовали поклонников совместным эфиром в Instagram. Знаменитости зачитали шуточные стихотворения о коронавирусе.

Звезды решили развлечь своих фанатов и приготовили для них шуточные произведения про коронавирус. Ивлеева посвятила свое творение туалетной бумаге – именно от ее лица идет повествование. Блогер отметила взрывной рост спроса на изделие в период коронавируса.

«Я — бумаженка туалетная / — хоть двухслойная, хоть трехслойная, / Твоей *** мечта заветная, / Без меня твоя жизнь беспокойная», — продекламировала блогер.

Галкин же посвятил свои строки творчеству во время карантина. Юморист вспомнил, что в прежние эпохи в период заболеваний создавались великие произведения: «Бесы» А. С. Пушкина, «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Короля Лира» Уильяма Шекспира и другие. Однако сейчас, по мнению Галкина, они бы не смогли написать ни слова из-за соцсетей, стриминговых сервисов и видеоигр.

«Мой вывод свеж и необычен / – Не обмельчал наш человек / К удобствам человек привычен, / Всему виною — этот век», — прочитал Галкин.

Ранее Ивлеева оценила плюсы от карантина, своими размышлениями она поделилась в Instagram. Как уточнила Ивлеева, она находится на самоизоляции 11-й день. По словам телеведущей, все чаще «прошлая жизнь кажется сном». Блогер нашла в карантине положительные стороны, например, возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год. Она добавила, что ей предстоит выучить язык, «похудеть или пожирнеть, прочитать книги».