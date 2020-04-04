Врач объяснил, почему носить маску на улице бесполезно

Москва, 4 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что здоровым людям не требуется носить маску. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, когда нужно носить маску.

Согласно рекомендациям ВОЗ, маску следует носить только в тех случаях, если человек ухаживает за больным с COVID-19, либо сам чихает и кашляет. Яковлев объяснил, почему маску бесполезно носить на улице.

«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях», — заявил врач в комментарии «АиФ».

По словам доктора Яковлева, носит маску нужно при тесном контакте с людьми, которые могут быть инфицированы – например, в метро или магазине. Маска не даст 100-процентной гарантии, так как вирус меньше, чем поры маски, подчеркнул врач.

«Замечу, что у дорогих «виповских» масок эффективность абсолютно такая же, как и у обычных», — добавил Яковлев.

Профессор отметил, что маска эффективна до 2-3 часов, а затем становится источником заражения. Если же маску приходится носить дольше, то ее лучше обработать антисептиком. Кроме того, важно правильно снимать маску: нужно взять ее за кончики, положить пакет, завязать и только после этого выбросить.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией.