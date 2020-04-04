Врач-сомнолог посоветовал отказаться от будильника в самоизоляции

Москва, 4 апреля. Люди на самоизоляции могут использовать этот период для исследования своего сна, определения его нормы, поэтому лучше отказаться от будильника. Об этом рассказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

По его словам, приведение сна к норме очень важно, пробуждение должно быть естественным. А вот будильник, в особенности звуковой, приводит к хроническому недосыпанию.

«Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать», — порекомендовал эксперт.

Врач-сомнолог отметил, что продолжительность сна связана с устойчивостью организма к вирусам. Калинкин не стал с уверенностью говорить о коронавирусе, но в целом риск заболевания у человека, который спит более семи часов, существенно ниже в сравнении с тем, кто проводит во сне менее пяти часов.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, что паника и тревога у россиян во время вынужденной самоизоляции появляется из-за резкой смены привычек. Она посоветовала свободное время заполнить рутинными делами, до которых раньше не доходили руки. Специалист порекомендовала тщательно планировать свой день и напомнила, что стресс хорошо уходит при выполнении простых механических действий.

Как напоминает «ФедералПресс», президент РФ Владимир Путин на этой неделе продлил режим нерабочих дней в стране до конца месяца в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.