Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 1171 (+185) | смертей: 105 (+19) | выздоровлений: 62 (+1)]

Несколько гостиниц и отелей переоборудованы для приёма граждан, возвращающихся из Турции. Тем не менее, первый рейс был перенесен на 5 апреля из-за закрытия Турцией воздушного пространства.

В госпитале Тизи-Узу начали применять телемедицину для диагностирования инфицирования COVID-19.

Египет [заражений: 985 (+120) | смертей: 66 (+8) | выздоровлений: 216 (+15)]

Министр религии заявил, что «Братья-мусульмане»1 угрожают миру, распространяя коронавирус.

В одном из госпиталей, где содержатся инфицированные коронавирусом граждане Китая, врачи и доктора отказались лечить пациентов.

EGYPT: Doctors and nurses abandon hospital full of Chinese Corona Virus patients https://t.co/RPfT0r1wzo via @barenakedislam — Willem Rutten (@RuttenWillem) April 4, 2020

Ливия [заражений: 17 (+6) | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Марокко [заражений: 791 (+83) | смертей: 48 (+4) | выздоровлений: 57 (+26)]

Правозащитники обеспокоены судьбой тысяч беженцев из стран Центральной и Северной Африки, которые застряли в стране и до которых никому нет дела.

Судан [заражений: 10 (+2) | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

В стране запустили кампанию по дезинфекции рынков и площадей.

В соцсетях запустили кампанию по поддержке «Белой армии» — врачей, борющихся с коронавирусом.

Тунис [заражений: 495 (+40) | смертей: 18 (+4) | выздоровлений: 5]

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 672 (+29) | смертей: 4 | выздоровлений: 382 (+1)]

Всего было протестировано свыше 38 тысяч человек.

Израиль [заражений: 7428 (+553) | смертей: 40 (+4) | выздоровлений: 403 (+65)]

На самой большой учебной базе ЦАХАЛа в Негеве у трёх военнослужащих выявлена коронавирусная инфекция, ещё 100 отправлены на карантин.

Израильские авиакомпании продолжают эвакуацию израильских граждан. Самолёт с 250 гражданами Израиля вылетел из Австралии.

Иордания [заражений: 310 (+11) | смертей: 5 | выздоровлений: 58 (+13)]

В населённых пунктах, где зафиксированы случаи инфицирования, проводится масштабная кампания по дезинфекции.

Ирак [заражений: 820 (+48) | смертей: 54 | выздоровлений: 226 (+24)]

В Ан-Насырии продолжаются протесты, работают рынки и магазины, несмотря на введённый карантин. Более того, они требуют его отмены. Местные жители утешают себя тем, что выявленных случаев инфицирования в провинции не так много.

В результате столкновений на площади Аль-Хабуби один человек был убит, ещё несколько ранено.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 1075 (+126) | смертей: 3 | выздоровлений: 93 (+21)]

В Министерстве труда и социальных дел потребовали от компаний соблюдать меры предосторожности и не допускать инфицирования сотрудников. В противном случае, юрлица ожидают серьёзные штрафы.

Кувейт [заражений: 417 (+75) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 82 (+1)]

В стране зафиксирована первая смерть — скончался гражданин Индии.

Ливан [заражений: 508 (+14) | смертей: 17 (+1) | выздоровлений: 50 (+4)]

«Хизбалла» подготовила 10 тысяч продуктовых наборов для распределения среди нуждающихся в самых уязвимых районах Ливана.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 1264 (+240) | смертей: 9 (+1) | выздоровлений: 108 (+12)]

Власти объявили о расширении национальной кампании по дезинфекции, которая должна была закончиться 4 апреля. Пока масштабную дезинфекцию решено продолжить и включить в неё государственные предприятия и службы.

В стране приостановлено издание печатных изданий.

Оман [заражений: 252 (+21) | смертей: 1 | выздоровлений: 57]

Палестина [заражений: 171 (+10) | смертей: 1 | выздоровлений: 21 (+3)]

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что на борьбу с коронавирусом в Палестине нужно 34 миллиона долларов.

Лондонское издание The New Arab утверждает, что Армия обороны Израиля конфисковала еду из конвоя с гуманитарной помощью для Палестины.

Israeli forces 'steal coronavirus food aid for needy Palestinians, beat aid workers' [@The_NewArab] https://t.co/rkUzA9tUsd — Jim Rikardsen (@Jim4Palestine) April 3, 2020

Саудовская Аравия [заражений: 2039 (+154) | смертей: 25 (+4) | выздоровлений: 351 (+23)]

Сирия [заражений: 16 | смертей: 3 | выздоровлений: 0]

В представительстве ВОЗ в Сирии заявили, что лаборатории по тестированию проб на наличие коронавируса были развёрнуты в Дамаске, Алеппо, Хомсе и Латакии.

WHO Syria's latest COVID-19 update (for Govt areas and NES only) says testing labs being set up in Aleppo, Homs, and Lattakia, in addition to the national Damascus lab, no mention of NES. Plans to make tests at Rukban camp available at 55km line, on return to govt control. — Emma Beals (@ejbeals) April 3, 2020

Управление пунктами пропуска в провинции Идлиб заявило, что дорога между Большим Идлибом и Африном будет открываться только по воскресеньям, а перемещение граждан должно происходить организованно через пункт пропуска Дейр Балут.

В городе Сейидная закрыты все въезды и выезды.

На северо-востоке страны в рамках соблюдения комендантского часа были мобилизованы 30 тысяч бойцов из числа сил безопасности «Асайиш».

The co-chair of the Internal Affairs Authority in the Self-Administration revealed that 30.000 Internal Security members has been deployed to monitor the curfew in northern and eastern Syria. pic.twitter.com/f7Ncjes4S9 — Rojava Network (@RojavaNetwork) April 3, 2020

В Италии от коронавирусной инфекции скончались четыре сирийских врача.

Турция [заражений: 20921 (+2786) | смертей: 425 (+69) | выздоровлений: 484 (+69)]

С полуночи указом президента закрыт въезд и выезд в 30 крупнейших городов Турции. Гражданам в возрасте до 20 лет запрещено покидать свои дома.

Глава Минздрава заявил, что один инфицированный потенциально может заразить 16 других человек несмотря на средний показатель в 2.6 человека по миру.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 281 (+8) | смертей: 6 | выздоровлений: 10]

Власти Афганистана поместили под карантин 16 сотрудников сферы здравоохранения, в том числе 6 врачей.

Всемирный банк выделил 100 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

Иран [заражений: 53183 (+2715) | смертей: 3294 (+134) | выздоровлений: 17935 (+1224)]

В ООН заявили, что серьёзно обеспокоены судьбой узников, содержащихся в иранских тюрьмах.

Пакистан [заражений: 2689 (+248) | смертей: 40 (+5) | выздоровлений: 126 (+1)]

За последние сутки правительство провело эмиссию 1.5 миллиардов рупий для поддержки 170 тысяч граждан, пострадавших от экономического кризиса.

Пакистанская телекоммуникационная компания PTA предупредила о возможных кибератаках и массовом дезинформировании граждан о коронавирусе и предостерегла граждан от использования публичных сетей WiFi.

1 Организация запрещена на территории РФ.