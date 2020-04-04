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Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

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Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Алжир [заражений: 1171 (+185) | смертей: 105 (+19) | выздоровлений: 62 (+1)]

Несколько гостиниц и отелей переоборудованы для приёма граждан, возвращающихся из Турции. Тем не менее, первый рейс был перенесен на 5 апреля из-за закрытия Турцией воздушного пространства.

В госпитале Тизи-Узу начали применять телемедицину для диагностирования инфицирования COVID-19.

Египет [заражений: 985 (+120) | смертей: 66 (+8) | выздоровлений: 216 (+15)]

Министр религии заявил, что «Братья-мусульмане»1 угрожают миру, распространяя коронавирус.

В одном из госпиталей, где содержатся инфицированные коронавирусом граждане Китая, врачи и доктора отказались лечить пациентов.

Ливия [заражений: 17 (+6) | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Марокко [заражений: 791 (+83) | смертей: 48 (+4) | выздоровлений: 57 (+26)]

Правозащитники обеспокоены судьбой тысяч беженцев из стран Центральной и Северной Африки, которые застряли в стране и до которых никому нет дела.

Судан [заражений: 10 (+2) | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

В стране запустили кампанию по дезинфекции рынков и площадей.

В соцсетях запустили кампанию по поддержке «Белой армии» — врачей, борющихся с коронавирусом.

Тунис [заражений: 495 (+40) | смертей: 18 (+4) | выздоровлений: 5]

Ближний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Бахрейн [заражений: 672 (+29) | смертей: 4 | выздоровлений: 382 (+1)]

Всего было протестировано свыше 38 тысяч человек.

Израиль [заражений: 7428 (+553) | смертей: 40 (+4) | выздоровлений: 403 (+65)]

На самой большой учебной базе ЦАХАЛа в Негеве у трёх военнослужащих выявлена коронавирусная инфекция, ещё 100 отправлены на карантин.

Израильские авиакомпании продолжают эвакуацию израильских граждан. Самолёт с 250 гражданами Израиля вылетел из Австралии.

Иордания [заражений: 310 (+11) | смертей: 5 | выздоровлений: 58 (+13)]

В населённых пунктах, где зафиксированы случаи инфицирования, проводится масштабная кампания по дезинфекции.

Ирак [заражений: 820 (+48) | смертей: 54 | выздоровлений: 226 (+24)]

В Ан-Насырии продолжаются протесты, работают рынки и магазины, несмотря на введённый карантин. Более того, они требуют его отмены. Местные жители утешают себя тем, что выявленных случаев инфицирования в провинции не так много.

В результате столкновений на площади Аль-Хабуби один человек был убит, ещё несколько ранено.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 1075 (+126) | смертей: 3 | выздоровлений: 93 (+21)]

В Министерстве труда и социальных дел потребовали от компаний соблюдать меры предосторожности и не допускать инфицирования сотрудников. В противном случае, юрлица ожидают серьёзные штрафы.

Кувейт [заражений: 417 (+75) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 82 (+1)]

В стране зафиксирована первая смерть — скончался гражданин Индии.

Ливан [заражений: 508 (+14) | смертей: 17 (+1) | выздоровлений: 50 (+4)]

 «Хизбалла» подготовила 10 тысяч продуктовых наборов для распределения среди нуждающихся в самых уязвимых районах Ливана.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 1264 (+240) | смертей: 9 (+1) | выздоровлений: 108 (+12)]

Власти объявили о расширении национальной кампании по дезинфекции, которая должна была закончиться 4 апреля. Пока масштабную дезинфекцию решено продолжить и включить в неё государственные предприятия и службы.

В стране приостановлено издание печатных изданий.

Оман [заражений: 252 (+21) | смертей: 1 | выздоровлений: 57]

Палестина [заражений: 171 (+10) | смертей: 1 | выздоровлений: 21 (+3)]

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что на борьбу с коронавирусом в Палестине нужно 34 миллиона долларов.

Лондонское издание The New Arab утверждает, что Армия обороны Израиля конфисковала еду из конвоя с гуманитарной помощью для Палестины.

Саудовская Аравия [заражений: 2039 (+154) | смертей: 25 (+4) | выздоровлений: 351 (+23)]

Сирия [заражений: 16 | смертей: 3 | выздоровлений: 0]

В представительстве ВОЗ в Сирии заявили, что лаборатории по тестированию проб на наличие коронавируса были развёрнуты в Дамаске, Алеппо, Хомсе и Латакии.

Управление пунктами пропуска в провинции Идлиб заявило, что дорога между Большим Идлибом и Африном будет открываться только по воскресеньям, а перемещение граждан должно происходить организованно через пункт пропуска Дейр Балут.

В городе Сейидная закрыты все въезды и выезды.

На северо-востоке страны в рамках соблюдения комендантского часа были мобилизованы 30 тысяч бойцов из числа сил безопасности «Асайиш».

В Италии от коронавирусной инфекции скончались четыре сирийских врача.

Турция [заражений: 20921 (+2786) | смертей: 425 (+69) | выздоровлений: 484 (+69)]

С полуночи указом президента закрыт въезд и выезд в 30 крупнейших городов Турции. Гражданам в возрасте до 20 лет запрещено покидать свои дома.

Глава Минздрава заявил, что один инфицированный потенциально может заразить 16 других человек несмотря на средний показатель в 2.6 человека по миру.

Средний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Афганистан [заражений: 281 (+8) | смертей: 6 | выздоровлений: 10]

Власти Афганистана поместили под карантин 16 сотрудников сферы здравоохранения, в том числе 6 врачей.

Всемирный банк выделил 100 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

Иран [заражений: 53183 (+2715) | смертей: 3294 (+134) | выздоровлений: 17935 (+1224)]

В ООН заявили, что серьёзно обеспокоены судьбой узников, содержащихся в иранских тюрьмах.

Пакистан [заражений: 2689 (+248) | смертей: 40 (+5) | выздоровлений: 126 (+1)]

За последние сутки правительство провело эмиссию 1.5 миллиардов рупий для поддержки 170 тысяч граждан, пострадавших от экономического кризиса.

Пакистанская телекоммуникационная компания PTA предупредила о возможных кибератаках и массовом дезинформировании граждан о коронавирусе и предостерегла граждан от использования публичных сетей WiFi.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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