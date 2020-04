Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Несколько гостиниц и отелей переоборудованы для приёма граждан, возвращающихся из Турции. Тем не менее, первый рейс был перенесен на 5 апреля из-за закрытия Турцией воздушного пространства.

В госпитале Тизи-Узу начали применять телемедицину для диагностирования инфицирования COVID-19.

Министр религии заявил, что «Братья-мусульмане»1 угрожают миру, распространяя коронавирус.

В одном из госпиталей, где содержатся инфицированные коронавирусом граждане Китая, врачи и доктора отказались лечить пациентов.

Правозащитники обеспокоены судьбой тысяч беженцев из стран Центральной и Северной Африки, которые застряли в стране и до которых никому нет дела.

В стране запустили кампанию по дезинфекции рынков и площадей.

В соцсетях запустили кампанию по поддержке «Белой армии» — врачей, борющихся с коронавирусом.

Всего было протестировано свыше 38 тысяч человек.

На самой большой учебной базе ЦАХАЛа в Негеве у трёх военнослужащих выявлена коронавирусная инфекция, ещё 100 отправлены на карантин.

Израильские авиакомпании продолжают эвакуацию израильских граждан. Самолёт с 250 гражданами Израиля вылетел из Австралии.

В населённых пунктах, где зафиксированы случаи инфицирования, проводится масштабная кампания по дезинфекции.

В Ан-Насырии продолжаются протесты, работают рынки и магазины, несмотря на введённый карантин. Более того, они требуют его отмены. Местные жители утешают себя тем, что выявленных случаев инфицирования в провинции не так много.

В результате столкновений на площади Аль-Хабуби один человек был убит, ещё несколько ранено.

В Министерстве труда и социальных дел потребовали от компаний соблюдать меры предосторожности и не допускать инфицирования сотрудников. В противном случае, юрлица ожидают серьёзные штрафы.

В стране зафиксирована первая смерть — скончался гражданин Индии.

«Хизбалла» подготовила 10 тысяч продуктовых наборов для распределения среди нуждающихся в самых уязвимых районах Ливана.

Власти объявили о расширении национальной кампании по дезинфекции, которая должна была закончиться 4 апреля. Пока масштабную дезинфекцию решено продолжить и включить в неё государственные предприятия и службы.

В стране приостановлено издание печатных изданий.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что на борьбу с коронавирусом в Палестине нужно 34 миллиона долларов.

Лондонское издание The New Arab утверждает, что Армия обороны Израиля конфисковала еду из конвоя с гуманитарной помощью для Палестины.

В представительстве ВОЗ в Сирии заявили, что лаборатории по тестированию проб на наличие коронавируса были развёрнуты в Дамаске, Алеппо, Хомсе и Латакии.

WHO Syria's latest COVID-19 update (for Govt areas and NES only) says testing labs being set up in Aleppo, Homs, and Lattakia, in addition to the national Damascus lab, no mention of NES. Plans to make tests at Rukban camp available at 55km line, on return to govt control.