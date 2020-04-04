Браки и разводы в России предложили регистрировать через «Госуслуги»

Москва, 4 апреля. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила организовать регистрацию браков и разводов при помощи портала «Госуслуги». Соответствующее письмо она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как отметила Волынец, работа ЗАГСов в России изменилась из-за карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Теперь граждане не могут развестись или зарегистрировать брак, даже если им это необходимо в экстренном порядке. Например, при беременности, тяжелом состоянии здоровья или из-за необходимости долгого отсутствия.

Глава НРК в связи с этим предложила обеспечить возможность заключения брака или регистрации развода через портал госуслуг. Она считает, что многоуровневая верификация позволяет это сделать. Волынец также отметила, что госпошлина за процедуры должна оплачиваться дистанционно.

«В случае отсутствия регистрации на портале или невозможности ее получить, прошу принять комплекс мер, необходимых для введения порядка выездной регистрации этих актов», — передает RT текст обращения.

Ранее замглавы Минюста РФ Денис Новак сообщил, что регистрация браков и разводов может быть приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией до начала лета, когда, предположительно, опасность, связанная с коронавирусом, может миновать.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. Временно прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить скорого распространения инфекции.