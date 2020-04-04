Pink заболела коронавирусом

Вашингтон, 4 апреля. Американская певица Pink рассказала, что вместе с сыном сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.

По словам певицы, первые симптомы коронавируса у нее и ее сына Джеймсона появились две недели назад. Pink призналась, что им повезло, ведь у лечащего врача был доступ к тестам на коронавирус.

После подтверждения диагноза семья провела дома на карантине две недели. Они строго следовали указаниям врача.

«Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — написала певица в Twitter.

Кроме того, Pink сообщила, что выделила миллион долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе – по 500 тысяч долларов в каждый. Таким образом певица решила поддержать «работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой». Pink поблагодарила медиков и призвала всех граждан оставаться дома в период распространения вируса.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания.

По данным на 4 апреля, в мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, погибли более 59 тысяч человек. В США выявили более 277 тысяч случаев заражения, погибли свыше 7 тысяч человек.