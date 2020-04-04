Российский врач в Италии назвал главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Рим, 4 апреля. Власти Италии не приняли вовремя необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, поэтому заболевание стало развиваться по экспоненте, считает замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий в Италии.

По словам специалиста, Китай вовремя спохватился, поэтому даже при их огромной численности и плотности населения Пекин уже ушел из лидеров по числу погибших. Россия вовремя закрыла границу с Китаем и транзитные потоки, что позволило выиграть несколько месяцев.

Семенов уверен, что Италия опоздала с введением защитных мер минимум на три недели. Кроме того, и сами итальянцы очень медленно приспосабливаются к карантину – они не соблюдают социальную дистанцию и меры предосторожности.

«Мы увидели, как делать не надо. Теперь мы понимаем гораздо больше, чем две недели назад, когда только начинали здесь работать и помогать», — добавил врач.

Семенов подчеркнул, что Россия является лидером по количеству ИВЛ. Кроме того, в стране действует серьезная, адекватная и разветвленная система Роспотребнадзора. Специалист уверен, что итальянский сценарий в РФ маловероятен.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 4 апреля, число зараженных в Италии достигло 119 тысяч, погибло более 14 тысяч человек.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. На прошлой неделе специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.