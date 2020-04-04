Россия доставила в Сербию врачей и специалистов для борьбы с коронавирусом

Москва, 4 апреля. ВКС России завершили переброску военных специалистов и необходимого медицинского оборудования в Сербию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщают в Министерстве обороны РФ.

В сербский аэродром Батайница прибыли 11 российских Ил-76 со специалистами и оборудованием на борту.

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавируса», — сообщает Минобороны.

В Сербию прибыли 87 российских военнослужащих, включая военных медиков и вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Также были доставлены 16 единиц военной техники.

4 апреля состоится совещание с участием Минздрава и Минобороны Сербии, где будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских специалистов. Согласно первичным консультациям, российские военнослужащие могут быть задействованы в следующих городах: Белград, Чуприя, Валево, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и Кикинда.

Решение о помощи Сербии было принято президентом России Владимиром Путиным после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Сербии превышает 1,4 тыс. человек, скончались 39 пациентов.

Ранее Российская Федерация начала операцию по оказанию помощи Италии в борьбе с COVID-19. В городе Бергамо на севере Апеннин также трудятся российские военные медики и вирусологи.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».