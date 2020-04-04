Апокалипсис с короной: как выжить в условиях конца света? ФАН-ТВ

В России ситуацию с коронавирусом каждый воспринимает по-своему: кто-то, закупившись гречкой и туалетной бумагой, забаррикадировался дома до более спокойных времен, другие, наоборот, делают вид, что никакой эпидемии нет. Многие россияне гуляют в парках, жарят шашлыки, не гнушаясь перелезть с мангалом и детской коляской через ограду. Третьи — и вовсе используют это время для нарушения законов.

«С одной стороны, одни ответственно относятся, а другие — негодяи. Негодяи пытаются словить рыбку в мутной воде. Поступают сигналы, что был объявлен льготный режим для малого бизнеса, отменены проверки. И тут же стали продавать детям сигареты и вейпы. Поэтому надо в режиме пандемии всем тем, кто нарушает правила и пытается заработать негодяйским образом: продает паленый алкоголь, продает сигареты детям — вот их по законам военного времени — к стенке. И тогда это будет хорошим примером для всех остальных», — настаивает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Таких негодяев Виталий Милонов назвал «ходячими коронавирусами», поскольку паленым алкоголем они убивают больше людей, чем это делает болезнь. Также аллегорично депутат Госдумы обозвал «зомби» и тех, кто продает гречку по баснословной цене. Пандемия коронавируса, действительно, уже напоминает некоторым художественные фильмы о конце света. Писатели, журналисты и режиссеры рассказали, как они выживают в условиях апокалипсиса.

«Я совершенно не настроен мыслить по-апокалиптически. Я думаю, что это — тяжелая болезнь, с которой человечество обязательно справится. Уходить в лес совершенно не нужно, особенно, не имея специальной подготовки. Чтобы не боятся, нужно как следует спать, есть и думать о хорошем. В случае, если все равно страхи человека атакуют, обратиться к психиатрам», — поделился советом телеведущий и автор программы о выживании в дикой среде Тимофей Баженов.

Конечно, в сложившейся ситуации ни за что не нужно поддаваться панике. Но несмотря на то, что никаких перебоев с продуктами ни в одном регионе России не наблюдается, иметь дома минимальный запас все же стоит. Просто для того, чтобы лишний раз не выходить из дома. Словом, россияне могут сделать все, чтобы фантастические фильмы, в духе «Ходячих мертвецов» не стали вдруг реальностью.