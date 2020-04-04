Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки

Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post.

«Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, назначаемым на должность генерального инспектора. <…> К этому инспектору это больше не относится», — говорится в письме Трампа.

Аткинсон покинет пост генерального инспектора разведывательных служб США в течение 30 дней.

В 2019 году Аткинсон сообщил Конгрессу США, что получил от сотрудника разведки жалобу на президента США. Она касалась разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

Оппоненты Трампа сочли, что президент США пытался убедить Зеленского начать расследование против сына своего политического противника Джозефа Байдена Хантера в обмен на финансовую помощь Киеву. Позже Сенат оправдал Трампа и отменил импичмент.

Ранее Трамп назвал выявленные по итогам проверки генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца нарушения позором для Федерального бюро расследований (ФБР). Хоровитц ранее объявил о выявлении новых нарушений в работе ФБР, которые связаны с оформлением документов в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).