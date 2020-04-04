ВСУ обстреляли из минометов и БМП два поселка в ЛНР

Луганск, 4 апреля. ВСУ дважды нарушили режим перемирия в зоне ответственности ЛНР за минувшие сутки, сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Нижнее Лозовое», — передают представители ЛНР.

Украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Несколько дней назад представители ЛНР в СЦКК сообщали, что под обстрел украинских военных попали населенные пункты Донецкий и Голубовское.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту обстрелов ВСУ в Донбассе. СК возбудил три уголовных дела по статьям за жестокое обращение с гражданским населением и применение средств и методов, запрещенных международным договором РФ.