РФ приостановила вывоз граждан из-за рубежа. События дня. ФАН-ТВ

Россия с 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы для вывоза наших сограждан на родину. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Мера принимается в целях максимальной защиты от COVID-19 здоровья граждан на территории России. Нашим соотечественникам, находящимся за рубежом и желающим вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале Госуслуг. Дипломаты и представители РФ продолжат оказывать им всю необходимую помощь. В дальнейшем планируется сформировать новый график вывоза граждан в Россию.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации. Новый закон дает возможность гражданам, чьи доходы снизились более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии, оформить кредитные каникулы. Тем самым заемщик освобождается от уплаты и процентов, и основной суммы долга без начисления неустойки. Заемщики могу обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года.

Снижение добычи нефти возможно?

Снижение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки возможно, если это будет происходить «по-партнерски». Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных энергорынках.

«Полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — заявил глава государства.

Президент отметил, что снижение цен на нефть спровоцировано распространением коронавируса, из-за которого уменьшилось производство и, как следствие, сократился спрос, а также выходом Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+.