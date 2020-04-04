В Раде назвали «настоящим вредительством» санкции Киева против Белоруссии

Киев, 4 апреля. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал санкции Киева против Белоруссии.

Депутат отметил, что Киев присоединился к европейским санкциям против Белоруссии, которые были введены еще 15 лет назад.

«Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Какой дегенерат это придумал?» – возмутился парламентарий.

Рабинович напомнил, что Белоруссия неоднократно «протягивала руку помощи» Киеву, в том числе в ситуации с Донбассом. Депутат также отметил, что ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели довольно дружественную встречу.

«Ну и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко?» — возмутился парламентарий.

По словам Рабиновича, на протяжении долгих лет Киев не видел ничего, кроме хорошего, от Минска. Депутат назвал санкции преступным поступком по отношению к гражданам Украины и к дружбе с белорусским народом.

Совет Евросоюза объявил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска. Ограничительные меры затронут продажу Белоруссии вооружения. Кроме того, меры включают и личные санкции против отдельных чиновников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернется в состав СНГ, так как связала судьбу с вектором, ориентированным на Евросоюз, НАТО и США. Лукашенко отметил, что в таких условиях Киеву будет сложно «развернуться».