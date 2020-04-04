Трамп объяснил, почему не намерен носить медицинскую маску

Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не носит медицинскую маску для защиты от коронавируса.

Ранее американский президент озвучивал рекомендации медиков, согласно которым стоит закрывать лицо немедицинскими тканями в качестве добровольной меры. При этом сам Трамп говорит, что не намерен следовать совету специалистов.

«Как-то сидеть в овальном кабинете за этим прекрасным столом «Резолют» в маске и принимать президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев — это не для меня», — заявил Трамп.

Также он попросил американцев не скупать специализированные медицинские маски, призвав оставить их для медиков, которые работают с инфицированными. Вместо них он советует использовать тканевые маски, которые можно сделать самостоятельно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за медицинское оборудование, которое российские военные передали Соединенным Штатам в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. По словам главы Белого дома, «это был очень красивый жест со стороны президента Путина».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.