Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Москва, 4 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения.

Заворотнюк оставила комментарий со своего профиля в Instagram. Сообщение было размещено около 21.00 3 апреля.

«Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — поблагодарила Заворотнюк за поздравление.

Поклонники считают, что вскоре семья актрисы выступит с официальным заявлением и расскажет о том, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Некоторые подписчики увязывают с этим внезапную активность старшей дочери актрисы в социальных сетях. Последние 2 недели девушка каждый день общается с подписчиками и рассказывает о семье, а также о переживаниях по поводу матери.

Напомним, что согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.

Недавно старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала в Instagram, что у ее матери все хорошо. Месяц назад она говорила то же самое, отмечая, что все близкие молятся за ее выздоровление. Также девушка недавно поделилась фотографией повзрослевшего брата Майка. Анна сожалеет о том, что в детстве не ценила родственные связи и часта обижала младшего брата.