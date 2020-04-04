Москва, 4 апреля. У большинства населения есть иммунитет от гриппа, чего не скажешь о коронавирусе, говорит инфекционист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон.

По ее словам, именно эта особенность является ключевым отличием между заболеваниями. Карлсон также считает, что из-за этой особенности коронавирусом может заразиться большое количество людей.

«Когда вирус заражает их (людей с иммунитетом. — Прим. ФАН), то он заходит в тупик. Они не болеют, не передают его. Они становятся преградой на пути вируса», — объясняет Карсон главное отличие гриппа от коронавируса.

Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса. Речь идет о людях, которые являются разносчиками опасной инфекции, однако при этом не болеют сами. Бессимптомные носители должны проходить двухнедельный карантин и сдать несколько тестов.

Глава ВОЗ сообщал, что число подхвативших коронавирус нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».