Селена Гомес призналась, что страдает от биполярного расстройства

Москва, 4 апреля. Американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что у нее диагностировано биполярное расстройство. Об этом она заявила во время беседы с певицей Майли Сайрус в прямом эфире Instagram.

«Недавно я посетила одну из лучших психиатрических больниц в Америке… Я обсуждала, что после многих лет, проходя через множество разных вещей, я поняла, что у меня было биполярное расстройство», — говорит Селена Гомес.

По словам певицы, когда она узнала больше информации, то это ей действительно помогло. Как она отмечает, «это ее не пугает, если она знает, что это».

Биполярное аффективное расстройство личности известно также как маниакально-депрессивный психоз.

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