Малышева рассказала об опасной болезни, связанной с повышенной температурой

Москва, 4 апреля. Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании крови, заявила заслуженный врачи РФ и телеведущая Елена Малышева.

«Лейкоз — это, грубо говоря, рак крови. Если температура держится долго или постоянно пики температуры, нужно проверять кровь. Это значит идет распад лейкоцитов, они не работают, и инфекция все равно приходит в организм», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Доктор Андрей Продеус отмечает, что при лейкозе раковые клетки поражают собственные клетки организма. Он подчеркивает, что нормальная температура колеблется между 36 и 37 градусами.

Малышева говорит, что мозг специально повышает температуру тела, чтобы микробы погибли. По ее словам, если вам не удается сбить температуру при помощи обычных лекарств, то стоит сдать анализы крови.

Также телеведущая сказала, при каких условиях стоит добиваться снижения температуры тела.

«У детей температуру до 38 можно не снижать, у взрослых можно не снижать температуру до 38,5», — говорит Елена Малышева.

Ранее диетологи озвучили список продуктов, от которых стоит отказаться по достижению 30-летнего возраста, так как они способны спровоцировать развитие рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. К опасным продуктам специалисты отнесли сладкий йогурт. Диетологи советуют заменить его на греческий или простой йогурт. Также рекомендуется минимизировать потребление сои. По словам врачей, она может вызвать нарушения в работе щитовидной железы.