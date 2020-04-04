Коронавирус обнаружен у кошек в Ухани

Москва, 4 апреля. Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста кошек на территории города Ухань и выяснили, что 15% из них поражены коронавирусом нового типа.

Как отмечают ученые, пока неизвестно, передается ли заболевание людям, но человеку лучше держаться от этих животных подальше.

«Мы открыли антитела к коронавирусу в организме более 10 кошек из Ухани. Это указывает, что подобное может происходить и в других регионах мира, которые охвачены эпидемией. Недавно наши коллеги доказали, что вирус может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем», — сообщили исследователи.

Возбудитель коронавирусной инфекции, как доказали специалисты, проникает не только в человеческий организм. Он заражает и других млекопитающих, в число которых входят макаки-резусы, хорьки и кошки, причем последние страдают от болезни так же сильно, как и люди.

На фоне сложившейся ситуации китайские ученые приняли решение исследовать, насколько широко коронавирус распространился среди собак и кошек в Ухани. Они сделали вывод, что животные заразились от своих хозяев, которые переболели COVID-19 в период с января по март текущего года.

Биологи подчеркивают, что пока не зафиксировали случаев передачи вируса от кошки к кошке, но настоятельно рекомендуют хозяевам принять строгие меры по дистанцированию питомцев и соблюдению тщательных гигиенических процедур.

Отметим, что итоги исследований китайских ученых пока не оценили их коллеги из других стран, поэтому их теории не следует воспринимать как однозначную истину.

Именно в Ухани в декабре прошлого года были зафиксированы первые случаи пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня во всем мире выявлено 1,099 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончался 58 901 человек, более 226 тысяч пациентов выздоровели.