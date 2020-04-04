Россиянам дали советы по заказу продуктов на дом

Москва, 4 апреля. Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) дали рекомендации по заказу еды на дом.

Специалисты подчеркивают, что первое, на что следует обращать внимание — соблюдение условий доставки.

«Скоропортящиеся и замороженные пищевые продукты должны доставляться с соблюдением условий хранения — в термосумке, термопакете или сумке-холодильнике», — говорит специалист по качеству питания Елена Павлова.

По ее словам, вздутая или поврежденная упаковка может свидетельствовать о нарушении условий транспортировки. Павлова рекомендует при заказе замороженных продуктов обращать внимание на их термическое состояние.

«Отказывайтесь от покупки полностью или частично размороженных продуктов (размягченных, с наличием свободной влаги). Такие продукты могут быть опасными и как минимум уже потеряли свои качественные характеристики», — говорит специалист.

Она напоминает, что повторное замораживание продуктов недопустимо. Также эксперт советует проверять, раздельно ли доставлены сырые и приготовленные продукты. По ее словам, каждая группа продуктов должна быть в разных упаковочных единицах.

Специалист Валентина Семенова говорит, что в условиях карантина необходимо повышать иммунитет и правильно питаться. Она рекомендует есть больше свежих овощей, так в них содержатся витамины и минералы.

«Не стоит забывать про сыр. Он содержит молочный жир и белок, минеральные вещества (кальций, фосфор), витамины. Усвояемость питательных веществ — до 99%», — говорит Семенова.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.