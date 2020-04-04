Более двух тысяч россиян не могут покинуть США из-за пандемии

Вашингтон, 4 апреля. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что более двух тысяч граждан РФ заявили о желании улететь домой из США.

По словам Антонова, россияне уведомили о своем желании сотрудников посольства.

«По нашим данным, на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки нуждающимся соотечественникам», — рассказал посол.

В пятницу из Нью-Йорка должен был вылететь спецрейс с 250 гражданами России на борту, но он был отменен, как и другие международные рейсы, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Многие российские граждане в США действительно оказались в очень сложном положении из-за пандемии. Не только те, кто сегодня не смог вылететь. У многих были куплены билеты на апрель. Мы знаем о проблемах через звонки на наши круглосуточные горячие линии, из сообщений в соцсетях и по электронной почте», — сообщил Антонов.

Глава дипмиссии напомнил, что российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса временно приостановил международные рейсы по вывозу россиян на родину.

Антонов выразил надежду, что это период не затянется. Он указал, что сегодня «крайне востребована солидарность и взаимовыручка» и призвал россиян заполнить анкету на сайте госуслуг для формирования графика вывоза граждан на родину.