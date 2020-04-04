Москва, 4 апреля. Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой недавно диагностировали коронавирус, поделилась подробностями о своем самочувствии в Instagram.

«Да! Это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо!» — пишет дочь Охлобыстина.

Она призвала россиян не нарушать условия карантина, так как сейчас каждый несет ответственность за здоровье окружающих.

Днем ранее стало известно, что многодетная семья актер Ивана Охлобыстина оказалась на карантине после выявления коронавируса у Анфисы.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также заразился коронавирусом спел для поклонников песню «Надежда» из больничной палаты в качестве благодарности за одноименный флешмоб в социальных сетях. После госпитализации певца, директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в соцсетях флешмоб, в рамках которого фанаты музыканта пели песню «Надежда».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».