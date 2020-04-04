В Минздраве предупредили об опасности неправильного приема антибиотиков

Москва, 4 апреля. Главный внештатный специалист по клинической микробиологи и антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов предупредил, что неправильный прием антибиотиков может привести к хроническому течению заболевания.

По словам Козлова, самолечение антибиотиками может вызвать у пациента нежелательные побочные реакции, а бактерии способны приобрести устойчивость к препарату.

«Главной проблемой неправильного приема антибиотиков является возникновение устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов. Если у микроорганизма возникла устойчивость, его значительно сложнее уничтожить. В следующий раз, возможно, нужно будет назначать другие антибиотики, более дорогие и токсичные. Второе — рано прекратили прием, неправильно лечились, — инфекция переходит в хроническую форму», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ученый отметил, что назначать такие препараты должен только врач, особенно если пациент параллельно принимает другие лекарства. Самостоятельный выбор антибиотика по прочитанным где-то инструкциям категорически недопустим.

«Назначение всегда было и должно оставаться эксклюзивной прерогативой врача. Он оценивает картину заболевания, аллергологический анамнез, предшествующий прием антимикробных препаратов и лекарства, которые получает пациент по поводу других заболеваний», — рассказал Козлов.

По данным ООН, ежегодно от инфекций, вызванных ставшими невосприимчивыми к препаратам микробами, в мире умирают около 700 человек. Через 30 лет, по прогнозам специалистов, эта цифра может достичь 10 миллионов.