Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию в условиях карантина

Москва, 4 апреля. Роспотребнадзор поделился советами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как правильно питаться во время карантина из-за распространения коронавируса.

В ведомстве отмечают, что даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной едой.

Согласно рекомендациям ВОЗ, не стоит забывать о потребностях других людей и не делать избыточных покупок. Специалисты советуют при выходе за покупками ориентироваться на то, что уже есть дома.

«У вас может возникнуть желание запастись едой, но при этом важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь», — говорят эксперты.

ВОЗ рекомендует в первую очередь съедать свежие и скоропортящиеся продукты, а также стараться самостоятельно готовить полезные блюда. Важно следить за размерами порций и калориями, так как в условиях карантина люди менее подвижны, соответственно избыток калорий может принести вред. Специалисты рекомендуют воздержаться от спиртных напитков, минимизировать жиры, сахар и соль, а также потреблять достаточное количество клетчатки.

Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которыми стоит запастись в условиях карантина. По его словам, следует создать запас продуктов, с длительным сроком хранения. В число таких продуктов входят лук, чеснок, морковь, свекла, яблоки, цитрусовые, а также крупы. Также не лишнем будет запастись замороженными овощами, мясом и рыбой.