Названы самые востребованные в России профессии на фоне пандемии

Москва, 4 апреля. Портал hh.ru сообщил, что в России выросло количество свободных вакансий для специалистов в области строительства, медицины и фармацевтики.

Как отмечает «Российская газета», уровень конкуренции на рынке труда в РФ возрос — на одну вакансию в среднем приходится семь резюме, общее число соискателей выросло на восемь процентов.

При этом на четыре процента по сравнению с мартом прошлого года увеличилось и количество свободных вакансий. Это касается сфер медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, государственной службы и безопасности, а также рабочего и домашнего персонала. Сократилось количество предложений от работодателей в «офисных» областях — это бухгалтерия, реклама, юриспруденция и так далее.

Эксперты отмечают, что даже в наиболее пострадавших в условиях вспышки коронавируса областях вакансии не исчезли полностью. Ряд предложений связан с началом работы после окончания периода самоизоляции, либо с дистанционной работой. Это касается, в первую очередь, сферы IT, образовательных услуг, маркетинга и b2b.

Многие отрасли, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, продолжают работать в обычном или даже усиленном режиме — это продажа продуктов питания и товаров первой необходимости, поликлиники и больницы, аптеки, организации, предлагающие услуги в области ремонта.

В целом по сравнению с февралем число предложений от работодателей в сфере продаж сократилось на семь процентов. Активно работают розничная продуктовая торговля и область онлайн-продаж — здесь много открытых вакансий.

У россиян, оставшихся без работы, есть возможность устроиться курьером-водителем, работником склада или комплектовщиком — спрос на таких сотрудников вырос и едва ли снизится в ближайшее время.