Внучка Кеннеди и ее маленький сын пропали без вести во время плавания на каноэ

Вашингтон, 4 апреля. Внучка американского политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, и ее 8-летний сын пропали после того, как отправились плавать на каноэ в Чесапикском заливе (штат Мэриленд), сообщает The Washington Post.

Сообщается, что несколько дней назад 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с сыном Гидеоном отправилась плавать на каноэ. Полиция штата 2 апреля получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм. Супруг пропавшей женщины подтвердил эту информацию. По его словам, во время отдыха на берегу залива дети играли в мяч, и его унесло водой. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч.

«Они просто вышли дальше, чем они могли справиться, и не смогли вернуться обратно», — говорит Дэвид Маккин.

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели до сих пор продолжают поиски членов семьи Кеннеди.

Ранее сообщалось об исчезновении российского фигуриста Руслана Жиганшина. В полицию обратилась мать 27-летнего спортсмена. Известно, что он ушел из дома 6 марта и с тех пор не выходил на связь. Спустя несколько дней Жиганшин объявился и опроверг информацию о своей пропаже.

В конце августа стало известно, что убийца американского политика Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил ножевое ранение в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии, где он отбывает пожизненное заключение.